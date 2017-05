Servidores do MP-BA paralisam atividades em 23/05

Publicado em Segunda, 22 Maio 2017 16:55



Está marcada para dia 23/05/17 uma paralisação dos servidores do Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA). Funcionários de Porto Seguro e de outras regionais do interior baiano como Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna e Ilhéus vão paralisar suas atividades por 24 horas.

Essa é a segunda paralisação de três. A primeira aconteceu em 16/05/17, quando servidores de toda a Bahia se deslocaram à sede da Assembleia Legislativa da Bahia pleiteando a análise e aprovação dos projetos de lei que tramitam naquela casa e que dizem respeito à categoria.

O objetivo principal dessa paralisação é a aprovação de dois projetos de Lei: PL nº 21.346/2015 - A carreira dos servidores do MP é regida por um plano de cargos e salários considerado defasado pela categoria. Segundo eles, há servidores em todo o estado que estão sem progredir na carreira há mais de três anos, mesmo atendendo a todos os requisitos necessários à promoção; e PL nº 22.019/2016, que trata da reposição inflacionária, pois outro problema enfrentado, de acordo com a categoria, é o congelamento dos salários. A alegação se baseia na legislação brasileira, que garante que nenhum trabalhador possa perder capacidade de compra em seu salário e para isso é necessário reajuste salarial pelo menos igual à inflação do ano anterior. Os trabalhadores afirmam que não têm reposição inflacionária integral desde 2013 e desde 2015 não tiveram qualquer reajuste, perdendo cerca de 20% do poder de compra durante o período. “É difícil para nós, enquanto servidores públicos ter que deixar de atender à população durante essas 24 horas de paralisação, mas estamos primando por um serviço de qualidade e dedicado e isso só é possível quando existe a valorização do servidor. Carreira congelada gera serviço público sucateado. Estaremos na instituição nesse dia 23/05/17 dispostos a responder à população quaisquer dúvidas que tenham sobre o movimento”, afirmou Santiago Pereira Santos, assistente técnico administrativo.