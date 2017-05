Saúde em Porto Seguro abre vagas para médico e psiquiatra

Publicado em Segunda, 22 Maio 2017 16:49



A Secretaria Municipal de Administração de Porto Seguro publicou edital de convocação para processo seletivo simplificado para médico e médico psiquiatra, no Diário Oficial do Município. Há uma vaga para médico e três para médico psiquiatra. Os salários são de R$ 8.000 e a carga horária é de 40 horas semanais. Segundo o edital, a contratação é de caráter temporário, por 12 meses, prorrogável por igual período. Os profissionais vão atuar no Serviço de atendimento Domiciliar (SAD) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II, CAPS IA E CAPS AD).

Os candidatos deverão comparacer de 22/05/17 a 25/05/17, das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. E no dia 26/05/17, das 08h00 às 14h00, na Secretaria Municipal de Saúde (rua Alfredo Dutra, 01 - Centro), com documentos solicitados no edital nº 2048, de 18/05/17.