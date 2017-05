Veracel Celulose divulga edital para três cargos

Publicado em Sábado, 13 Maio 2017 18:11



A Veracel Celulose está com vagas abertas para especialista em Planejamento Florestal, monitor de Planejamento Florestal e trabalhador de Inventário Florestal. Para os três cargos é necessário vivência na respectiva área.

Os candidatos a especialista em Planejamento Florestal devem possuir formação superior completa em Engenharia Florestal. Inglês avançado é fator diferencial para esta vaga. Para a vaga de monitor de Planejamento Florestal é necessário possuir ensino médio completo. E para candidatar-se à vaga de trabalhador de Inventário Florestal, é preciso possuir ensino fundamental completo. Formação em operação de motosserra e vivência em atividades rurais serão considerados diferenciais para esta vaga.

Os interessados nas vagas divulgadas devem cadastrar currículo até o dia 21/05/2017, acessando o site www.veracel.com.br. Localize a opção Trabalhe Conosco –> Clique em Conheça as nossas vagas – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se – Depois, clique em Candidatura. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site.

Toda a comunicação com os candidatos será realizada por meio do endereço eletrônico utilizado para cadastro do currículo no site da Veracel.

Fonte: Ascom Veracel