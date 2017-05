Protesto nas ruas do Arraial d’Ajuda

Publicado em Segunda, 15 Maio 2017 16:52



Moradores do bairro São José em Arraial d’Ajuda, Porto Seguro, bloquearam algumas ruas de acesso em 15/05/17. Segundo moradores, ninguém conseguia passar pela Ladeira da Santa, ou pela rua de acesso à BA-001. Em alguns pontos, os manifestantes colocaram grandes galhos de árvores impedindo a passagem; em outros, colocaram fogo em pneus e usaram galhos secos para manter o bloqueio.

A razão da manifestação são as condições da ladeira de acesso ao bairro São José, uma estrada estreita e com crateras laterais, sem pavimentação, e que oferece risco para qualquer veículo que passa por ali. De acordo com moradores, o transporte escolar teria sido suspenso em decorrência de um incidente com o ônibus escolar numa dessas crateras.

Pessoas que precisaram transitar pelas vias interditadas reclamaram do bloqueio. Segundo informações, estudantes perderam o dia de aula, trabalhadores chegaram atrasados em seus postos, turistas perderam voos, barracas que aguardavam turistas tiveram queda no movimento e até quem tinha consulta médica marcada teve que esperar.

Os manifestantes liberaram o acesso às ruas depois da informação de que a Secretaria de Obras vai providenciar um cascalhamento e posterior pavimentação.

Fotos: Whatsapp