13/05 é o Dia D de vacinação contra gripe influenza

Dia 13/05/17, sábado, é o Dia D de vacinação contra a gripe influenza em Porto Seguro. Os postos de saúde vão funcionar das 8h00 às 17h00. Devem tomar a vacina crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mães que estão no período de 45 dias após o parto, idosos a partir dos 60 anos, população indígena, portadores de doenças crônicas e professores da rede pública e privada.

A meta da Vigilância em Saúde é alcançar 90% do público prioritário. Entre 17/04/17 e 09/05/17, 7.874 pessoas foram vacinadas. A vacina protege contra os três subtipos dos vírus A/H1N1, A/H3N2 e influenza B. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina reduz o número de casos de gripes e complicações provenientes, diminuindo as taxas de hospitalização e uso de medicamentos.