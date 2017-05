Reveillon Axé Moi: disponíveis ingressos para vendas “no escuro”

Publicado em Sexta, 12 Maio 2017 14:58

Estão disponíveis para compra os ingressos do Reveillon Axe Moi, ainda sem programação definida. As vendas “no escuro” foram abertas com lote promocional.

Esta é a 10ª edição do Reveillon Axé Moi, evento indoor, que promete muita diversão na chegada de 2018. A organização do evento aposta na tradição para emitir os passaportes com preços atrativos e com a garantia de público.

Quem quiser mais informações e adquirir o passaporte, deve ir ao site do evento, que está de cara nova, ver as fotos da última edição, conhecer a opinião de quem já participou e conferir a infraestrutura da festa.

Os preços são os seguintes: camarote (open bar: água, cerveja e refrigerante) – R$ 480,00 ou 12 x R$ 40,00 e pista – R$ 240,00 ou 12 x R$ 20,00.

Contatos: www.reveillon-axemoi.com.br ou pelo fone: (73) 3288-8921.