Câmara concede título de Cidadão Porto-segurense a Cícero Sena

Publicado em Quinta, 11 Maio 2017 20:03



Em sessão solene realizada em 11/05/17, após sessão ordinária, a Câmara de Vereadores de Porto Seguro concedeu o título de Cidadão Porto-segurense ao empresário Cícero Gonçalves de Sena Neto.

Desde sua juventude, Cícero Sena mostrou perfil empreendedor e, com isso, prestou importantes serviços ao município e região. Sua carreira em hotelaria se iniciou aos 16 anos de idade, como recepcionista do hotel Araçá, em Araçatuba/SP. Dois anos depois assumiu a gerência do Hotel Gaspar, na mesma cidade. Cursou direito na UFBA e iniciou seu estágio em 1975 no grupo Góes Coabita, quando veio para Porto Seguro. Depois do estágio, passou a ser assistente jurídico, tornando-se mais tarde, advogado da empresa. Dedicou-se aos estudos e negócios do Direito e da Administração. Fez pós-graduação (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas. Em 1978, passou a ser gerente geral de negócios das empresas do grupo, no ramo de incorporação imobiliária patrimonial. Em 1983 deixou o grupo Goes Coabita, quando exercia o cargo de diretor adjunto, para criação das próprias empresas no segmento de hotelaria, atuando em Salvador, Porto Seguro e Camaçari. Fundou o Porto Bello Empreendimento e Construções, criado em 1983, tornando-se diretor presidente da rede Porto Bello de Hotéis. Especializou-se na área turística empresarial, foi presidente da Associação Comercial de Porto Seguro, da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira (ABIH) regional, estadual e nacional, e conselheiro do Conselho da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Atualmente, é co-fundador e diretor do Instituto Porto Bello.

Ao falar de sua trajetória, Cícero Sena citou alguns parceiros da caminhada e contou algumas dificuldades da época. “Comecei aqui quando havia um grande ceticismo sobre o loteamento num lugar onde hoje é o bairro Village, com cerca de 700 casas construídas. As linhas de telefone eram raras. Para fazer um interurbano, tinha que ir a Itabuna de manhã cedo para voltar no fim do dia para casa. Na época, eram constantes os apagões na alta estação. Eunápolis era o centro de abastecimento até para baterias de carros. Nós instalamos o primeiro orelhão da orla.” Sobre seu espírito empreendedor, afirmou: “Sou um empresário que reinveste tudo o que ganha. Só aplico em tijolo e cimento”.

Presente na cerimônia, a prefeita Cláudia Oliveira, reconheceu a importância do legado do empresário e exaltou o empenho do homenageado. O presidente da Câmara, Evaí Fonseca também elogiou a atuação de Sena: “O seu currículo já diz por si só o que você representa para a cidade de Porto Seguro e região”.

Um investimento recente do empresário é o lançamento do livro: “Histórias que Vivi - Causos e crônicas da Jornada de Uma Vida”, que tem a finalidade de arrecadar fundos para outro novo desafio: O Instituto Porto Bello. “A cidade de Porto Seguro é palco de inúmeros causos. Queremos, com o Instituto Porto Bello, devolver a Porto Seguro o muito que ela nos deu”, concluiu.