Porto Seguro Praia Resort terá restaurante para 500 pessoas

Novo espaço terá buffet kids e equipamentos modernos para otimizar os processos

O restaurante principal do Porto Seguro Praia Resort, o Cabral 1500, está sendo totalmente reconstruído para dar lugar a um equipamento mais amplo, moderno e confortável, com capacidade para abrigar 500 pessoas ao mesmo tempo. Iniciada essa semana, a obra tem a previsão de ser concluída no mês de novembro deste ano.

“Estamos inovando mais uma vez, trazendo mais conforto para nossos hóspedes, melhores condições de trabalho para nossos colaboradores e um produto melhor ainda para os operadores oferecerem para as famílias de todo o Brasil”, afirma o diretor geral do empreendimento, Carlos Augusto Oliveira de Paula.

Para garantir a continuidade dos serviços, sem transtornos para os hóspedes, o centro de convenções do resort foi transformado em um amplo restaurante, onde estão sendo servidas as principais refeições do sistema all inclusive. Entre as novidades do novo equipamento está previsto o Buffet kids, uma área exclusiva para as crianças, com cardápio especial, mobília e equipamentos na medida certa para os pequenos.

Novos equipamentos

“Já que estamos reformando, vamos fazer isso dentro dos mais modernos padrões da gastronomia e hotelaria, otimizando os sistemas de armazenamento, conservação, higienização, produção e exposição dos alimentos”, salienta o responsável pelo setor de infraestrutura do resort, Paulo César Magalhães. A obra está sendo administrada pela Construtora Falabretti.

Além da ampliação das instalações físicas - com interligação dos diversos setores de alimentos e bebidas - serão construídos também mais banheiros e um novo refeitório para os colaboradores. Móveis planejados e equipamentos de ponta tornarão mais ágeis e eficientes os serviços em setores como almoxarifado, legumeria, confeitaria, padaria, açougue, peixaria, bar, cozinha, além de uma minicozinha para grelhados, omeletes e tapiocas.

“Após a reforma, o Porto Seguro Praia será o único resort na sede de Porto Seguro com estrutura semelhante”, resume Paulo César.

