II Arraiá Porto Plaza será em 02/06

Publicado em Terça, 09 Maio 2017 17:51



O Porto Plaza Shopping vai realizar o II Arraiá Porto Plaza, em 02/06/17. A festa tem entrada franca e começa a partir das 19h00, com a participação das Associações e Entidades filantrópicas de Porto Seguro, que vão oferecer vários pratos típicos, com objetivo de arrecadação para ação beneficente. O show fica por conta da banda Cacimba Barreta, a partir das 21h00.

O objetivo do Porto Plaza Shopping é o congraçamento com a comunidade local, além de proporcionar às associações filantrópicas uma possibilidade de arrecadar através do trabalho e participação de seus membros.

Em 2017, a primeira edição do evento garantiu muita alegria e descontração, sendo uma festa para toda a família.

Local: Av. 22 de Abril, 101 - na rua junto ao Porto Plaza Shopping.