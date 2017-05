Prefeitura retoma área pública

Publicado em Terça, 09 Maio 2017 17:25



A Prefeitura de Porto Seguro recuperou uma área pública no entorno do semianel viário, em 05/05/17, numa ação conjunta com as Secretarias de Serviços Públicos e Trabalho e Desenvolvimento Social, e Polícia Militar, com vistas à preservação do meio ambiente e patrimônio público. Trata-se de uma de preservação permanente (APP). Esta foi a terceira vez que a administração realizou este tipo de ação no local. Segundo a Prefeitura, as famílias que estavam na área foram cadastradas pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social para recebimento da assistência necessária.