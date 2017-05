Congresso de Saúde: destaque em trabalhos da Atenção Básica

Publicado em Terça, 09 Maio 2017 09:03



Encerrou-se em 06/04/17 o 5º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Norte/Nordeste, no Centro de Convenções em Porto Seguro, do qual participaram cerca de 1.000 congressistas de 16 estados com atividades abordando discussões sobre desafios e gestão municipal do SUS.

Porto Seguro teve destaque em três importantes trabalhos, na rede de atenção básica: "Favorecimento da Ouvidoria Municipal enquanto instrumento de gestão e de controle social de participação popular; "A reinserção social dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas no município de Porto Seguro: um desafio possível"; e "NASF: Potencialidades na ampliação do acesso e da integralidade em saúde através da utilização do projeto terapêutico singular".

Paralelamente, foi elaborada a carta de Porto Seguro que, após aprovada em plenário, como resultado de todas as atividades desenvolvidas durante o congresso, será utilizada como objeto de ações que nortearão a atuação dos 16 COSEMS (Conselhos estaduais do Secretários Municipais) e das 2.242 secretarias municipais de saúde das regiões norte e nordeste. Juntas, estas regiões representam 36% da população brasileira, 40% dos municípios do país e 64% do território nacional.

O município também foi selecionado para inserção de duas publicações científicas com os trabalhos "Trabalhando a consciência corporal: envelhecimento com saúde e qualidade de vida" e “Abordando a reinserção social dos usuários do CAPS”.