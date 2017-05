Capitania dos Portos de Porto Seguro forma aquaviários

Em 04/05/17, a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro encerrou o Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (EXFD-CFAQ-I C/M T-1/2017), na modalidade Extra Fundo do Ensino Profissional Marítimo, com uma Cerimônia para entrega de certificados de conclusão de curso e Carteiras de Inscrição e Registro - CIR. Durante o curso, realizado de 18/04 a 03/05/17, foram ministradas aulas teóricas e práticas de diversos assuntos, tais como: navegação, combate a Incêndios, motores a diesel, primeiros socorros. Após aprovação nas provas, os alunos alcançaram aptidão técnica para compor a tripulação de embarcações de transporte de passageiros e apoio ao turismo da região.

