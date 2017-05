Inscrições de candidatos a diretores e vice começam em 11/05/17

Publicado em Segunda, 08 Maio 2017 13:43





Começa em 11/05/17 e vai até 16/05/17 o período para inscrições de chapas ou candidatos a diretores e vice-diretores das escolas municipais de Porto Seguro. Os interessados devem comparecer às unidades escolares e procurar a Comissão Eleitoral Local, de 08h00 às 11h30 e de 14h00 às 17h00 para se inscrever.

Participarão das eleições todas as escolas da rede pública municipal onde houver Conselho Escolar. Dentre outras exigências, o candidato que pleitear uma vaga deve ser ocupante de cargo efetivo de professor municipal ou coordenador pedagógico, ter graduação em Pedagogia ou Licenciatura em áreas específicas, se acompanhada de especialização em áreas pedagógicas e ter, no mínimo, três anos de experiência docente ou pedagógica.

Desta eleição participam profissionais da educação, pais e alunos da escola. O voto dos profissionais da educação equivale a 50%, e o voto da mãe, pai ou responsável legal mais o voto do aluno, somam os outros 50%. E eleição será realizada no dia 13/06/17, de 08h00 às 17h00 nas escolas onde funcionam os turnos matutino e vespertino; e até às 20h00 para escolas com turno noturno.

Para informações detalhadas, os interessados devem acessar o Diário Oficial do Município, no endereço: http://www.portoseguro.ba.io.org.br/diarioOficial/download/621/2031/0.