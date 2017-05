Cine itinerante no Baianão

Publicado em Quarta, 03 Maio 2017 13:12



Em 03-05-17, em frente à Base Comunitária de Segurança de Porto Seguro, no Baianão, o público poderá assistir a uma sessão de cinema itinerante e gratuita, com a exibição do filme Rio, às 19h30, e com direito a pipoca. A iniciativa é da Secretaria da Segurança Pública (SSP) que coloca em ação o projeto 'Mais Família, Menos Drogas', do programa Pacto Pela Vida do Governo do Estado.

'Rio' é uma animação musical que narra a história de 'Blue', uma arara-azul que vive uma aventura na Cidade Maravilhosa e será apresentada num telão posicionado na carroceria de um caminhão, estacionado em frente à unidade de policiamento comunitário.

Até junho, as outras 16 BCSs do estado também receberão este projeto.

Fonte: Ascom SSP/BA