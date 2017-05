São João Elétrico: Luan Santana tem o cachê mais alto

Publicado em Quarta, 03 Maio 2017 13:47

A Prefeitura Municipal de Porto Seguro publicou, no Diário Oficial do Município, mais três atrações para o São João Elétrico. A data do evento ainda não foi publicada, mas a administração já divulgou os nomes de Luan Santana, com cachê de R$ 350 mil (o mais alto até agora), e contrato em nome da empresa L S Music Produções Artísticas Ltda; Banda Cheiro de Forró, pelo valor de R$ 15 mil, contratada em nome de Silvio Magno Lima Cruz ME e a dupla André Lima e Rafael, com o cachê de R$ 9.500 mil, atração local, contratada em nome da empresa Mantovani Silva Produção Musical Ltda.

Até agora, somam-se R$ 834.200,00 com a contratação de Elba Ramalho, Simone e Simaria e Banda Lordão, cujos cachês são de R$ 180 mil, R$ 250 mil e R$ 29.700 mil, respectivamente.

As contratações são feitas sob forma de inexigibilidade de licitação, ou seja, não há exigência ou obrigatoriedade de licitação. A contratação é como prevê o artigo 25 da Lei 8.666/93, para profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.