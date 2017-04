Ingressos do Carnaporto 2018 já estão à venda

Publicado em Sexta, 28 Abril 2017 16:13

Ingressos para a 21ª edição do Carnaporto, que acontecerá de 14/02/18 a 16/02/18, em Porto Seguro, já estão disponíveis. A oportunidade é para compra de ingressos “no escuro”. Esta forma de comprar é batizada assim porque os foliões podem optar por adquirir logo seu passaporte para o evento, que vai comemorar sua maioridade com atrações que ainda estão por se definir.

Quem conhece a tradição do evento, já pode garantir o seu passaporte com o melhor preço. camarote vip (open bar + bufê) – R$ 744 reais ou 12 x R$ 62 reais e pista – R$ 348 reais ou 12 x R$ 29 reais.

As compras podem ser feitas pelo site do Carnaporto, onde o folião pode ver fotos da última edição, saber a opinião de quem veio e conhecer a Pesquisa de Qualidade Carnaporto 2017, conferindo a infraestrutura da festa, com camarote vip, circuito para trio elétrico, praça de alimentação, banheiros, segurança, posto médico, decoração e paisagismo.

Mais informações: www.carnaporto-axemoi.com.br ou (73) 3288-8921.

Fonte: Ascom