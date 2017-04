Greve geral arrasta grande passeata pelo Centro

Publicado em Sexta, 28 Abril 2017 15:32

Uma grande multidão partiu da Orla Norte em direção ao centro de Porto Seguro, na manhã de 28/04, durante a greve geral deflagrada em todo o Brasil. Convocada pelas centrais sindicais, a paralisação é contra a reforma da Previdência e as mudanças nas leis trabalhistas propostas pelo governo de Michel Temer.

Em Porto Seguro, desde as primeiras horas da madrugada, quem precisou sair da Orla para o Centro, ou dos bairros da parte alta da cidade para a BR 361 teve que mudar os planos. Todos os acessos foram fechados pelos manifestantes, que queimaram pneus na entrada do Loteamento Outeiro da Glória. Os acessos para o aeroporto e rodoviária também foram bloqueados. O transporte coletivo e as lotações também não circularam. Mesmo com pouco movimento, as balsas funcionaram normalmente.

Com isso, muitos trabalhadores e donos de estabelecimentos comerciais não conseguiram chegar ao centro da cidade, fazendo com que diversas lojas permanecessem fechadas. Os supermercados abriram normalmente, porém nas repartições públicas, como Fórum, Prefeitura e Detran, não houve expediente. Para quem saiu às ruas, a sensação era de um grande feriado, com poucos carros e quase ninguém nas ruas.

Por volta das 10h30 o trânsito na orla foi liberado e os manifestantes seguiram em passeata pela avenida 22 de abril e demais ruas do centro. Com um carro de som e faixas em protesto contra as reformas, os manifestantes carregaram também um boneco, simbolizando o presidente Temer, que foi a grande atração do movimento.