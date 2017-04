Orquestra da Costa do Descobrimento se apresenta em Cabrália

Publicado em Quarta, 26 Abril 2017 16:10



A Orquestra Regional da Costa do Descobrimento vai se apresentar em 26/04/17 a partir das 20h, na Praça do Cruzeiro, Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália. A orquestra é formada por cerca de 100 crianças, adolescentes e jovens músicos participantes dos projetos Ecoar Bahia, Musicart e Núcleo Trancoso do NEOJIBA, de Porto Seguro, do IASA - Ambiente Musical, de Santa Cruz Cabrália, BAMTIB e da Filarmônica Lyra Popular, de Belmonte. A apresentação será gratuita. São esperadas cerca de 2 mil pessoas, entre moradores e turistas.

A data e o local escolhidos para a apresentação remetem à celebração a 1ª Missa no Brasil, celebrada pelo frade e bispo português Henrique de Coimbra, no ano de 1500, ao desembarcar com a frota portuguesa.

Fonte: Ascom Rede de Projetos Orquestrais da Bahia