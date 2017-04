Veracel realiza mudanças na diretoria

A Veracel Celulose promoveu mudanças na sua estrutura organizacional. A partir de 1/05/17, o atual presidente da Veracel, Antonio Sérgio Alípio, vai assumir a função de Advisor de Relações Institucionais. O cargo de presidente será substituído pelo recém-criado Comitê de Gestão, composto por Wellington Giacomin, representando a Fibria, e Otávio Pontes, representando a Stora Enso. O Comitê de Gestão será suportado pelo Comitê Executivo Veracel, órgão também recém-criado, formado por Ari Medeiros, diretor industrial e coordenador do Comitê Executivo, Moacyr Fantini Jr. , diretor florestal, e Anderson Souza, diretor administrativo e financeiro. Em seu novo cargo, Sergio Alipio terá como objetivo, entre outros, o desenvolvimento de ambiente de negócios favorável à implantação da expansão do empreendimento conhecido como Veracel 2.

