Capitania dos Portos de Porto Seguro comemora 39 anos

Uma missa em ação de graças abriu as comemorações do 39º aniversário da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro, em 20/04/17. A cerimônia religiosa foi ministrada pelo Bispo de Eunápolis Dom José Edson Santana Oliveira, que proferiu palavras de entusiasmo e amizade com a Marinha e abençoou as embarcações e viaturas.

A cerimônia militar foi composta por cântico do Hino Nacional e pronunciamento do delegado da Capitania dos Portos em Porto Seguro, André Teixeira de Sousa, que falou sobre a satisfação, o esmero e o altruísmo com que a delegacia, ao longo dos seus 39 anos, tem servido à sociedade sul baiana.

A Capitania dos Portos de Porto Seguro foi criada em 20/04/78, a partir da agência em Belmonte, que inaugurou a presença da Marinha do Brasil no extremo sul da Bahia em 12/03/19. Depois de 59 anos, foi desativada e estabelecida em Porto Seguro. Permaneceu como agência até o ano de 2012, quando foi elevada à categoria de delegacia, em razão do crescimento da comunidade marítima na região.

Atualmente, compreende 25 municípios, dos quais 8 estão ligados à faixa litorânea de 350 quilômetros entre Belmonte e Mucuri, atuando na Costa do Descobrimento, das Baleias e Costa Dourada; desde 2016, atende aos municípios Salto da Divisa, Jacinto, Jequitinhonha e Itaobim, do estado de Minas Gerais, localizados no Vale do Jequitinhonha.

Sua principal missão é fiscalizar de embarcações de esporte e recreio, de passageiros e de pesca, zelando pelo cumprimento das determinações das Normas da Autoridade Marinha e aplicação da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Realiza cursos para a comunidade marítima e promove ações de busca e salvamento nos acidentes com embarcações, além de palestras em clubes náuticos e em colônias de pescadores, com vistas à redução de acidentes. Com a Delegacia Itinerante, a Capitania dos Portos viabiliza documentações de embarcações nos municípios mais afastados.

Fonte: Ascom Capitania dos Portos de Porto Seguro