Conferência do Descobrimento reúne rotarianos de toda a Bahia

Cerca de 500 rotarianos de 32 cidades da Bahia participaram da 60ª Conferência Distrital do Distrito 4550 do Rotary International - Conferência do Descobrimento, realizada, de 20 a 23 de abril, no Nauticomar Hotel, com o apoio da Prefeitura de Porto Seguro, dos Rotary Clubes de Porto Seguro, Arraial d´Ajuda e Cabrália e de empresas locais. Palestras, apresentações culturais – índios pataxó, intercambistas, orquestra experimental e as crianças da Ecoar - além de jantares festivos, homenagens, sorteios de brindes, plantio de mudas e muitos momentos de companheirismo marcam a programação.

Durante a solenidade de abertura, a prefeita Cláudia Oliveira, que foi homenageada pela entidade com um troféu, pelo apoio ao evento, deu as boas vindas aos participantes e falou do seu orgulho de receber a família rotária em Porto Seguro, uma cidade bem cuidada e que sabe receber bem seus visitantes. “Nasci em um lar rotário e procuro sempre honrar o exemplo que meu pai e minha mãe me deram. E hoje eu sinto muito orgulho de cumprir essa missão que Deus me deu, de ajudar a cuidar dos destinos dessa cidade, que está no coração de todos os brasileiros”.

O governador distrital, Luiz Augusto Conceição, enumerou diversas obras sociais realizadas pelos clubes de Rotary para melhorar a vida das comunidades. E convidou os participantes a abrirem o coração para participar do evento com muita alegria, companheirismo e troca de experiências. “Encontramos em Porto Seguro anfitriões que abraçaram essa ideia e deram todo o apoio para esta conferência acontecer. Sairemos daqui melhores que chegamos e mais dispostos a trabalhar a serviço da humanidade”, salientou.

O Distrito 4550 é um dos 38 do Brasil, com mais de 1.200 associados. Participaram ainda do evento, o representante do Rotary Internacional, José Sebastião Rabelo; os presidentes do Rotary de Porto Seguro, Luiz Ramalho e do Arraial d´Ajuda, Fernando Ferreira; o governador eleito do distrito 4550, Henrique Trindade; o curador da Fundação Rotária, Mário César Camargo e o decano do Colégio de Governadores, Paulo Dacash e o representante distrital do Interact, Paulo Wendel.

