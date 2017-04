Porto Seguro marca presença no Encontro Nacional das Cidades Históricas

Publicado em Terça, 18 Abril 2017 22:06

Nos dias 11 e 12/04/17, a cidade de Porto Seguro foi representada no Encontro Nacional das Cidades Históricas, em Brasília. No evento, foram discutidos importantes temas voltados para a preservação do patrimônio histórico e a influência dessa iniciativa na melhoria da experiência do turista. Participou do evento o superintendente de Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo Sergio Mehlem.

Por pertencer ao Patrimônio Histórico do Brasil, Porto Seguro, inserido na região histórica da Costa do Descobrimento, foi declarada pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Segundo ao secretário de Cultura e Turismo, Richard Alves, "a relevância da histórica e de seus atrativos turísticos, faz com que a cidade estruture o turismo histórico e cultural, sendo fundamental a conservação do seu patrimônio e diversas iniciativas na área cultural."

Fonte: Ascom Prefeitura de Porto Seguro