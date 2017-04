22ª Jornada Espírita de Porto Seguro será em 4 de maio

Publicado em Segunda, 17 Abril 2017 12:57

Será realizado, de 04 a 07/05/17, a 22ª Jornada Espírita de Porto Seguro, promovida pelo Centro Espírita Porto da Paz. A sede do evento será o Porto Seguro Eco Resort e a programação conta com palestras à noite e seminários, marcados para os dias 06 e 07/05, nos turnos matutino e vespertino. Nomes de projeção nacional vão falar sobre assuntos que remetem ao tema central: “Amanhecer de Uma Nova Era”, chamando o público para refletir sobre a importância do bem e o amor no contexto do planeta.

As palestras começam às 19h30, e, no domingo, às 18h30. No sábado, o seminário será das 09h ao meio-dia e das 14h às 17h; e no domingo das 09h ao meio-dia. Na oportunidade, o tema também será abordado na 5ª Jornada Jovem pela manhã e tarde, no sábado, 06/05, e, todas as noites, de forma lúdica na 15ª Jornadinha Espírita, para crianças de 05 a 12 anos, enquanto os pais participam das palestras.

Fonte: Centro Espírita Porto da Paz