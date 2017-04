Palestras e companheirismo na 60ª Conferência do Rotary

Publicado em Segunda, 17 Abril 2017 14:52

Palestras, apresentações culturais, jantares festivos, homenagens, sorteios de brindes, plantio de mudas e muitos momentos de companheirismo marcam a programação da 60ª Conferência Distrital do Distrito 4550 do Rotary International - Conferência do Descobrimento - que será realizada de 20 a 23 de abril, no Nauticomar Hotel, em Porto Seguro. Cerca de 500 participantes de todo o Estado estão sendo aguardados para o evento. O Distrito 4550 é um dos 38 do Brasil, reunindo 32 cidades da Bahia e 55 clubes de Rotary, com mais de 1.200 associados.

A conferência, que conta com o apoio da Prefeitura de Porto Seguro, será aberta oficialmente pelo governador distrital, Luiz Augusto Freitas Conceição, associado do Rotary Club de Ipiaú - Vale dos Rios e contará ainda com a presença da prefeita Cláudia Oliveira e dos presidentes dos clubes de Porto Seguro, Luiz Ramalho e Arraial d´Ajuda, Fernando Ferreira. A programação do evento inclui ainda apresentações culturais como o Toré, uma dança indígena de boas vindas realizada pelos índios da etnia pataxó; da Orquestra Experimental e do grupo de crianças da Ecoar, reunindo ainda palestrantes renomados, que irão abordar temas de interesse dos rotarianos.

Fazendo o bem

A primeira palestra será com o curador da Fundação Rotária, Mário Cesar de Camargo, com o tema “Fundação Rotária – 100 anos fazendo o bem no mundo”. A máster coach, Mariana Salomão, falará sobre “Alta Performance, como atingir melhores resultados”. “Associados X veteranos” será o tema da palestra do assessor jurídico do Distrito 4550, Arivaldo Nascimento. Entre os palestrantes estão ainda o professor da UFSB, Luiz Antonio Araújo, falando sobre “Um passado de desencontros com o descobrimento e um futuro de reencontros”; Eulália Silva, coordenadora nacional da Casa da Amizade, sobre “A importância das Casas da Amizade para o Rotary” e o consultor de empresas, Joper Padrão, sobre “Liderança Multidimensional – uma descoberta em Rotary”.

“Teremos a participação maciça dos companheiros de Porto Seguro e Arraial d´Ajuda e estamos nos empenhando para realizar uma ótima, conferência, com palestras que irão enriquecer muito os conhecimentos dos rotarianos, tanto do ponto de vista pessoal quanto empresarial”, afirma o governador Luiz Augusto Freitas Conceição. Segundo ele, a conferência será também uma oportunidade de reconhecer e valorizar os projetos bem sucedidos da entidade em favor da paz mundial. “Estamos estimulando nossos associados a trazerem suas famílias, para que tenhamos em Porto Seguro novas oportunidades de comemorar nossas conquistas, aproveitando também os momentos de confraternização e de fortalecimento do companheirismo.”

Distrito 4550 do Rotary International

