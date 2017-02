Mosaicos da Travessia das Balsas retratam Porto Seguro com técnica e beleza

Publicado em Sexta, 03 Fevereiro 2017 17:59

Tudo começou com o pai, o argentino Carlos Eduardo Kennedy. Autodidata, ele resolveu utilizar cacos de cerâmica para decorar com desenhos o piso da casa que estava construindo, em Taperapuã, no início da década de 1990. Com o tempo, o conhecimento sobre a técnica do mosaico foi passado para os filhos Laura, 35 anos, Brian, 29 e Alan, 28.

Ensinamentos que os irmãos perpetuam em condomínios, residências, shoppings e onde mais se encomendar o bom-gosto e a sensibilidade. O mais recente trabalho tem despertado a atenção de moradores e turistas. São 10 painéis e 11 jardineiras que adornam o terminal de passageiros da Travessia das Balsas, feitos em conjunto pelos três filhos de Eduardo.

Eduardo, arrebatado por Porto Seguro, deixou Buenos Aires em 1991 para mudar de vida. Nas primeiras férias, trazia a família enquanto construía a casa e a Pizzaria Tropical, negócio que mantém até hoje. “Desde essa época nós nos apaixonamos pela cidade, as paisagens, o mar, o mergulho...”, relembra Laura, enquanto aprendia com o pai a trabalhar os mosaicos.

“Nos sentimos acolhidos e todos decidiram mudar para cá. Nos encantamos especialmente com o mergulho, com o fundo do mar de Porto Seguro, ficamos maravilhados, um verdadeiro paraíso. Isso fez a gente ter uma convivência bastante próxima com os pescadores, os marinheiros, o pessoal da tarifa e todos os que lidam com o mar”.

Não é por acaso que diversas referências dessa descoberta de Porto Seguro estão representadas pela família nos painéis da balsa: o fundo do mar, os barcos na tarifa, a Igreja de Nossa Senhora d´Ajuda, a Passarela do Álcool e seus prédios históricos. “O mosaico é um bonito trabalho que vai ficar eternamente, porque é uma técnica muito duradoura e resistente. Utilizamos cacos de cerâmica cortados a mão. Para nós é um orgulho poder contribuir com o patrimônio cultural da cidade”, revela Laura emocionada.

“Fizemos com amor, dedicação e o maior respeito por tudo que Porto Seguro deu pra gente, porque é um lugar que merece”. Por fim, Laura agradece aos empresários Bruno e Jatobá, que “confiaram em nosso trabalho e procuraram a gente para representar a cidade no terminal das balsas através da nossa arte”. E também ao pai Eduardo, mestre do mosaico, que tudo começou.

Obras serão retomadas em abril

A revitalização da travessia das balsas entre Porto Seguro e Arraial d´Ajuda já é uma realidade. 75% dessa importante obra para a mobilidade urbana de nossa cidade está pronta no lado de Porto Seguro. Porém, os 25% restantes são aqueles que vão realmente repercutir na melhora significativa dos serviços, resolvendo definitivamente os gargalos hoje existentes. A conclusão depende da desapropriação de um imóvel, a cargo da prefeitura.

De acordo com Bruno Barbiero, diretor da Rio Buranhém Navegação, “depois da construção das novas cabines de cobrança, guichês, cancelas e catracas eletrônicas, com a modernização do sistema de cobrança e embarque, os usuários vão ter reduzido consideravelmente o tempo de espera nas filas, trazendo muito mais conforto tanto nos dias de sol quanto chuva”.

As obras serão retomadas em abril/17, quando começam as intervenções no Apaga-Fogo. O projeto é fruto do acordo firmado entre as empresas permissionárias, poder público e sociedade civil, elaborado conjuntamente pela Prefeitura de Porto Seguro, Câmara Municipal, OAB, Observatório Social, Rionave e Rio Buranhém, sob a tutela dos Ministérios Público Federal e Estadual.

Os investimentos são 100% custeados pelas empresas Rionave Administração Portuária e Rio Buranhém Navegação.