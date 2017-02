Carnaval no Porto Seguro Praia terá seis dias de diversão

Publicado em Quarta, 01 Fevereiro 2017 22:58

Acompanhando a tradição da Bahia, onde o Carnaval dura mais que no restante do país, o Porto Seguro Praia Resort prepara uma programação recheada de atrações e muita alegria para receber seus hóspedes. A festa no resort terá seis dias, começando na sexta-feira (24/02) até a quarta-feira de cinzas (01/03), com baile de máscaras, música ao vivo, charanga, show de humor, luau, aulas de dança, jogos aquáticos, brincadeiras e muita diversão para crianças e adultos, no resort e também no clube de praia em frente.

Durante toda a semana do Carnaval, a programação de lazer para as crianças, de 5 a 14 anos, terá início às 10h até às 21h30. No clima da folia de momo, haverá ainda baile de máscaras no deck da piscina, grito de Carnaval com luau na praia e uma animada charanga com seus instrumentos musicais e marchinhas típicas, que já está virando tradição, arrastando adultos e crianças fantasiados pelas áreas de recreação, quadras, playground, parque de aventuras e demais espaços externos do resort.

Acompanhe a programação completa:

24/02 (Sexta) – Música ao vivo com Dodô dias (Deck da piscina)

25/02 (Sábado) – Show de humor com Sílvio Santos Cover (Deck da piscina)

26/02 (Domingo) – DJ Renato/ baile de máscaras (Deck da piscina)

27/02 (Segunda) – Luau de praia/ grito de Carnaval (Clube de praia)

28/02 (Terça) – Charanga com bloco infantil e adulto

28/02 (Terça) – Baile de Carnaval (Deck da piscina)

01/02 (Quarta) – Música ao vivo (Deck da piscina)

