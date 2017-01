Porto Plaza Shopping entrega Biz a ganhadora da Campanha Natal Mágico

Publicado em Quinta, 26 Janeiro 2017 21:40

Janine Santos da Silva foi a ganhadora da Honda Biz 0k, sorteada no dia 13/01/17. O veículo foi sorteado peloPorto Plaza Shopping na “Campanha Natal Mágico Porto Plaza Shopping – essa Biz pode ser sua!”.

Janine é moradora do Bairro Cambolo e cliente assídua da Boutique do Torcedor, no shopping.

A promoção teve inicio em dezembro e as urnas coletaram em torno de cinco mil cupons. A campanha foi divulgada nas rádios locais, outdoors, sites e no Facebook do Porto Plaza Shopping. Além da Biz, foram sorteados também dois Vale Compras (para serem consumidos exclusivamente nas lojas do Porto Plaza) no valor de R$ 500,00 cada um, e duas bicicletas, cujos ganhadores foram Marco Cabral, residente em Itabuna/BA e Antonello Pitzalis, morador do Arraial d’Ajuda, Jussara Cavalcanti, que mora em Santa Cruz Cabrália e Valério Vale, residente no Bairro Village I.

“O Porto Plaza Shopping agradece a confiança e participação de todos os clientes e amigos e parabeniza todos os ganhadores desses valiosos prêmios”, diz a assessoria do shopping em nota.

Cruzeiro pela Costa Brasileira

No dia 06/02, embarcam numa viagem pela costa brasileira os ganhadores da Promoção de 2016 – Porto Plaza Shopping – Um Cruzeiro dos Seus Sonhos. Eles farão um cruzeiro no Navio “Sovereign (Soberano)”, Pullmantur - CVC. São eles: Djovani e Edilene Sapori, residentes em Montes Claros/MG, que já estão de malas prontas rumo ao Porto de Santos/SP, onde começa o passeio.