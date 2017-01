Marinha abre 80 vagas de Nível Médio

Publicado em Sexta, 06 Janeiro 2017 11:35

Estarão abertas, no período de 10 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, as inscrições de candidatos, com nível técnico, com mais de 18 e menos de 45 anos de idade, referidos a 01/01/2018, para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV), para ambos os sexos, como Praça da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2), para o preenchimento de vagas em SALVADOR - Edificações (2), Eletrotécnica (13), Eletrônica (2), Enfermagem (13), Gráfica (1), Higiene Dental (2), Marcenaria (2), Mecânica (14), Metalurgia (7), Motores (7), Nutrição e Dietética (1), Prótese Dentária (1), Radiologia Médica (8) e Telecomunicações (5); ARACAJU – Enfermagem (1) e ILHÉUS

– Enfermagem (1).

As inscrições serão realizadas, unicamente via Internet, no site do Comando do 2º Distrito Naval

– www.2dn.mar.mil.br.

O Processo Seletivo é constituído de uma Prova Objetiva, Prova de Títulos, Verificação de Dados Biográficos

e Documental e Inspeção de Saúde.

A taxa de inscrição é de R$50,00.

Todas as informações necessárias são encontradas no Aviso de Convocação nº01/2017, publicado no Diário Oficial da União e no site referido.

Serviço:

Serviço Militar Voluntário de Praças - 017

Inscrições: 10/01/17 a 03/02/17.

Vagas: 80 (Oitenta)

Taxa de Inscrição: R$ 50,00.

Data da prova: 26/03/2017.

Informações: Edital publicado no site www.2dn.mar.mil.br, link “Serviço Militar”.