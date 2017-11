Serasa faz feirão para limpar nome de inadimplentes

Publicado em Segunda, 06 Novembro 2017 15:15



Começa em 06/11/17 o “Feirão Limpa Nome”, realizado pela Serasa. A iniciativa é uma oportunidade para consumidores com dívidas em atraso renegociem suas pendências. As renegociações serão feitas virtualmente, pela internet. E ainda não há data definida para atendimento presencial, mas os atendimento virtuais serão até 30/11/17, segundo informou o serviço de proteção ao crédito.

As dívidas serão renegociadas diretamente com as empresas credoras que estiverem participando. Para ter acesso ao serviço, o cliente deverá acessar o site do Serasa Consumidor e se cadastrar. No mesmo site, é possível fazer uma consulta gratuita para verificar se há pendências em seu CPF.

De acordo com a Serasa Experian, o feirão terá empresas de diversos segmentos, como bancos e financeiras, telefonia, lojas e recuperadoras de crédito. As empresas irão oferecer descontos e mudanças nos prazos de pagamento de dívidas atrasadas, com negociação online, por e-mail chat, ou telefone. Algumas já terão ofertas preestabelecidas, disponibilizando simulação e boletos para a quitação de dívidas.

No feirão de 2016, cerca de 320 mil pessoas tiraram seus nomes da lista negra de devedores, segundo a Serasa. Em setembro de 2017, o número de devedores cresceu 1,5% , se comparado ao mesmo mês de 2016, para 60,5 milhões de consumidores. Juntas, as dívidas dessas pessoas chegam a R$ 267,5 bilhões, sendo que o valor médio devido por cada um é de R$ 4.422. Cartões de crédito e bancos encabeçam a lista das pendências dos consumidores inadimplentes. Serviços essenciais, como água, luz e gás, vêm em seguida.

Dívidas por segmento, em percentual, segundo a Serasa Experian:

o Banco e cartão de crédito: 29,6

o Luz, água e gás: 17,8

o Lojas de varejo: 13,8

o Telefone: 11,7

o Serviços: 10,7

o Empréstimos: 8,8

o Outros: 7,7

Na renegociação

A Serasa recomenda que, antes de tentar negociar uma dívida com o credor, o consumidor faça as contas para saber quanto poderá pagar mensalmente no parcelamento. Isso inclui o orçamento mensal, com todas as despesas incluídas. Desta forma, o consumidor poderá ter controle sobre o pagamento da nova negociação.

O 13º salário poderá ser um ótimo aliado para que quer se livrar de dívidas. Os especialistas recomendam que o consumidor deve priorizar o pagamento de débitos para terminar o ano com nome limpo e permitir-se ingressar em 2018 com essa tranquilidade.