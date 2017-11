WhatsApp já permite apagar mensagens enviadas indevidamente

Publicado em Quarta, 01 Novembro 2017 13:30



A partir de agora, mensagens enviadas por engano ou indevidamente pelo WhatsApp, aplicativo de comunicação gratuita por celulares e computadores, poderão ser apagadas, mesmo estando na caixa de entrada do destinatário. A nova opção está disponível desde o dia 31/10/17 e funciona tanto para mensagens enviadas para pessoas quanto para grupos.

A novidade foi publicada em matéria da Folha de São Paulo, que informa que “para usar o novo recurso, basta selecionar a mensagem, escolher ‘apagar’ e em seguida, ‘apagar para todos’; informa ainda que as mensagens podem ser apagadas em até sete minutos após o envio. A opção permite maior gerenciamento das informações por parte do emitente.

No lugar onde estava a mensagem, surgirá a informação de que a mensagem foi apagada. A opção serve para lidas e não lidas e está disponível para Iphone, Android, Windows Phone e a versão Desktop do WhatsApp. Para que a opção esteja disponível, o usuário deve ter a versão mais atual do aplicativo.

Fonte: Folha/Uol