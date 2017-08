Prazo de inscrição no Pronatec termina em 22/08

Publicado em Terça, 22 Agosto 2017 13:37

O prazo de inscrição para concorrer a uma das 500 mil vagas oferecidas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Oferta Voluntária, encerra em 22/08/17. Inicialmente, o período de inscrições encerrava no último dia 18/08/17, mas o prazo foi ampliado para dar oportunidade aos que não puderam se inscrever em tempo hábil. Os cursos do Pronatec são gratuitos, de formação inicial e continuada, além de cursos técnicos, nas modalidades presencial e à distância. As inscrições são feitas na internet, na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (clique aqui). Ao todo, são 570 vagas de qualificação profissional, sendo 190 presenciais, e 1.412 cursos técnicos, todos presenciais. A duração mínima é de 160 horas e as aulas começam no dia 28/08/17.

Fonte: Bahia Notícias