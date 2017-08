Petrobras abre edital para concurso

Publicado em Sexta, 18 Agosto 2017 14:36

A Petrobras publicou edital para concurso em 14/08/17. A seleção é destinada ao preenchimento de 954 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Desse total de ofertas, 159 são imediatas e 795 reservadas para formação de cadastro reserva (CR) do seu quadro de pessoal.

Profissionais que concluíram o ensino médio e curso técnico estão aptos às carreiras de técnico de enfermagem do trabalho júnior (1 vaga + 5 CR), técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior (12 + 60 CR), técnico de manutenção júnior nas áreas de caldeiraria (1 + 5 CR), elétrica (15 + 75 CR), instrumentação (6 + 30 CR) e mecânica (22 + 110 CR), técnico de operação júnior (78 + 390 CR) e técnico de segurança júnior (20 + 100 CR). Os salários iniciais oscilam entre R$ 2.179,85 e R$ 2.626,73, com garantia de remuneração mínima entre R$ 3.681,63 e R$ 4.436,38.

Quem tem o nível superior em medicina, certificado de conclusão de curso de especialização em nível de pós-graduação em medicina do trabalho e registro no órgão de classe pode se inscrever para o posto de médico do trabalho júnior (4 + 20 CR). O vencimento básico é de R$ 5.749,30, com garantia de remuneração mínima de R$ 9.786,14.

Fonte: JC Concursos