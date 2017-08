PIS 2017 já está sendo pago. Confira calendário e valores

Publicado em Segunda, 07 Agosto 2017 08:51

O Governo já começou os pagamentos do Abono Salarial do PIS 2017, que está sendo feito pela Caixa Econômica Federal. Os correntistas da Caixa recebem o crédito direto na conta corrente. Quem não tem conta na Caixa pode utilizar o Cartão Cidadão para os saques nos terminais das agências, num ponto de atendimento bancário da Caixa ou nas casas lotéricas. Para retirada no caixa, deve ser apresentado o documento de identificação.

Está previsto, para esse período, o pagamento de mais de R$ 16,9 bilhões do Abono Salarial, a 24 milhões de trabalhadores. O trabalhador tem até 29/06/18 para receber o valor.

Têm direito ao benefício 2017 o profissional registrado no PIS, há, no mínimo, cinco anos, que teve remuneração mensal de até dois salários mínimos e que trabalhou por, pelo menos, 30 dias em 2016. Além disso, a empresa deve ter repassado seus dados para a RAIS.

O valor a ser recebido é proporcional ao número de meses trabalhados. Só receberá o valor integral de R$ 937,00 quem trabalhou os 12 meses de 2016.

Para saber os valores que você tem direito e o calendário de pagamento, clique aqui.