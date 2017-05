Marinha tem concurso aberto para diversos cargos

Publicado em Segunda, 29 Maio 2017 14:29

Em menos de um mês, a Marinha do Brasil divulgou diversos concursos para seleção de profissionais de vários cargos. Até meado de junho, pelo menos três deles vão selecionar Oficiais Intendentes da Marinha, no nível superior de Administração, Ciências Contábeis e Economia; Capelães Navais; Oficiais da Armada (QC-CA) e Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN). Ao todo, são 32 vagas.

Até o dia 19/06/17, estão abertas as inscrições para o preenchimento de 12 vagas de Oficiais Intendentes da Marinha e para o preenchimento de seis vagas para de Capelães Navais. As oportunidades são para ambos os sexos. Os candidatos aprovados cursarão como Guarda-Marinha, recebendo remuneração mensal, além de diversos benefícios como alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Para ambos os cargos, a inscrição é realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também poderá ser encontrado o edital com todas as informações. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Os candidatos às vagas de Oficiais Intendentes devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro nato, possuir menos de 29 anos de idade, em 01/01/18, e ter concluído o curso até 05/02/18. Todos os candidatos realizarão uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais/inglês e redação. Nas fases subsequentes serão realizados exames de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos e prova de títulos. O Curso de Formação de Oficiais é realizado no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado na Ilha das Enxadas, na cidade do Rio de Janeiro, durante 39 semanas. Após a aprovação no curso de formação, no final de 2018, ocorrerá a nomeação a Segundo-Tenente, com remuneração de cerca de R$9.500,00.

Já os candidatos à Capelania devem ser brasileiros natos e possuir mais de 30 anos e menos de 41 anos de idade, em 01/01/18. Quatro vagas são para Sacerdote da Igreja Católica, uma vaga para Pastor da Igreja Batista e uma vaga para Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Os candidatos farão uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e uma redação. Se aprovados seguirão para outras fases do concurso. Aqueles que forem classificados em todas as etapas do processo passarão por um Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração de 39 semanas, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Após a aprovação no curso de formação, no final de 2018, ocorrerá a nomeação a Primeiro-Tenente.

E até 26/06/17, estão abertas as inscrições para os Oficiais da Armada (QC-CA) e Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN). As 14 vagas, sendo 05 para o QC-CA e 09 para o QC-FN, são destinadas a candidatos com menos de 29 anos de idade em 01 de janeiro de 2018, do sexo masculino e formados, até o dia 05/02/18, em diversas áreas da Engenharia, em Ciências Náuticas ou em Educação Física.

As inscrições serão realizadas pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e o valor da taxa é de R$ 100,00. O concurso prevê a realização de prova escrita objetiva de Conhecimentos Profissionais/Inglês e uma Redação, ambas eliminatórias e classificatórias. Após isso, os concorrentes passarão ainda por Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação de Dados Biográficos, Verificação de Documentos e Avaliação Psicológica.

Os aprovados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração de 39 semanas.

O candidato ingressará na graduação de Guarda-Marinha e durante este curso receberá remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares, além de lhe serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a aprovação no curso de formação ocorrerá a promoção a 2º Tenente. Mais informações pelo fone: (71) 3507-3825

Fonte: Marinha do Brasil