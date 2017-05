Encerram em 23/05 as inscrições para o Censo Agro

Publicado em Terça, 23 Maio 2017 16:27



Encerram-se em 23/05/17 as inscrições do segundo processo seletivo de temporários para o Censo Agro 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na Bahia, há 3.059 vagas, a grande maioria, no interior. Dessas, 656 vagas exigem nível médio completo, sendo 143 para Agente Censitário Municipal, com remuneração de R$ 1.900; e 513 para Agente Censitário Supervisor, com remuneração de R$ 1.600. Há ainda 2.403 vagas para recenseador, que exigem nível fundamental completo e têm remuneração por produção. Os valores são R$ 39,50 para as funções de agente e R$ 22 para recenseador.

Para as funções de agentes (ACM e ACS), a seleção será feita por meio de prova objetiva, cuja realização está prevista para o dia 16/07/17. Já para os recenseadores, além dessa prova, haverá um treinamento, também de caráter eliminatório e classificatório, a cujo resultado estará condicionada a efetiva contratação.

As inscrições são feitas apenas pelo site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss. A divulgação do resultado deve ocorrer em 31/08/17. O edital completo está disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/temporario_abertos.shtm. O prazo não será prorrogado.

O Censo Agro vai atualizar o retrato da agropecuária em todo o país, e o setor é particularmente importante para a economia baiana, representando cerca de 8% do PIB do estado.