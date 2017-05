Marinha abre 12 vagas para nível superior

Publicado em Sexta, 19 Maio 2017 19:58



Estão abertas, até o dia 19/06/17, as inscrições para o Concurso Público destinado ao preenchimento de 12 vagas no Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha, no nível superior de Administração, Ciências Contábeis e Economia.

O concurso é aberto a candidatos de ambos os sexos e os principais requisitos são: ser brasileiro nato, possuir menos de 29 anos de idade, em 01/01/18, e ter concluído o curso até 05/02/18. A inscrição é realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também poderá ser encontrado o edital com todas as informações. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Todos os candidatos realizarão uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais/inglês e redação. Nas fases subsequentes serão realizados exames de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos e prova de títulos. O Curso de Formação de Oficiais é realizado no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, durante 39 semanas. O candidato cursará como Guarda-Marinha, recebendo remuneração mensal, além de diversos benefícios como alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a aprovação no curso de formação, no final de 2018, ocorrerá a nomeação a Segundo-Tenente, com remuneração de cerca de R$9.500,00.

Mais informações pelo fone: (71) 3507-3825

Fonte: Ascom Marinha do Brasil