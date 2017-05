Vão até 09/05 as inscrições para o Censo Agro IBGE

Publicado em Segunda, 08 Maio 2017 14:18



Encerram-se em 09/05/17 as inscrições no primeiro processo seletivo para o Censo Agro 2017 do IBGE. Na Bahia, há 105 vagas, sendo 60 na capital (5 para nível superior e 55 para nível médio) e 45 vagas que exigem nível médio completo em municípios do interior. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 4.000. Segundo o órgão, não haverá prorrogação do prazo de inscrições, que devem ser feitas pelo site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss.

A prova está prevista para 02/07/17 e a divulgação do resultado final deve ocorrer em 10/08/17. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora do processo seletivo. O edital completo está disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/temporario_abertos.shtm, e o candidato pode obter mais informações pelo telefone 0800-2834628 e pelo e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. .

Em todo o Brasil, são 1.038 vagas temporárias para trabalhar no Censo Agro 2017. Trata-se do primeiro Processo Seletivo Simplificado para o Censo Agro do IBGE, cujo edital foi publicado em 10/04/2017. Além deste, existe uma segunda seleção aberta, cujas inscrições vão até 23/05/ 2017.

A seleção será feita por meio de provas objetivas. Os contratados farão jus, ainda, a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, férias e 13º salário proporcionais.

Os valores das inscrições são R$ 78 para a função de Analista Censitário (AC); R$ 27 para Agente Censitário Administrativo (ACA); R$ 41 para Agente Censitário Regional (ACR); e R$ 42,50 para Agente Censitário de Informática (ACI).

Pesquisa vai atualizar retrato do setor agropecuário

Após dez anos, o IBGE realiza um novo Censo Agro. Ele irá a campo de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, visitando cerca de 5,3 milhões de estabelecimentos em todo o país – aproximadamente 750 mil na Bahia. Trata-se do mais amplo levantamento para atualizar o retrato do setor agropecuário nacional, que representa 5,5% do PIB brasileiro (2016) e 7,9% do baiano (2014).

Serão levantadas informações fundamentais sobre a área dos estabelecimentos, sua produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. Os resultados do Censo Agropecuário 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.

Fonte: IBGE