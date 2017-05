Marinha abre 146 vagas para profissionais de saúde

Publicado em Sexta, 05 Maio 2017 12:55

Estão abertas, até 15/05/17, as inscrições no concurso público da Marinha do Brasil para a admissão de profissionais de saúde. São 146 vagas, para ambos os sexos. Para concorrer é necessário ser brasileiro nato, ter menos de 36 anos de idade, no dia 01/01/18, e ter concluído o curso até 05/02/2018, para os concorrentes às vagas de âmbito nacional, e ter concluído a Residência Médica, para as vagas de Medicina de âmbito regional, dentre outros requisitos previstos em Edital. Além de vagas para médicos, há vagas para dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas, que vão compor o Corpo de Saúde da Marinha.

A inscrição é realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também pode ser encontrado o edital. A taxa de inscrição é de R$110,00.

As áreas de Medicina para este ano, para o concurso de âmbito nacional, são: Anestesiologia (6), Cancerologia (1), Cardiologia (7), Cirurgia Cardíaca (1), Cirurgia Geral (8), Cirurgia Plástica (1), Cirurgia Vascular (1), Clínica Médica (6), Dermatologia (2), Endocrinologia/Metabologia (1), Gastroenterologia (2), Ginecologia e Obstetrícia (7), Infectologia (1), Medicina Intensiva (6), Nefrologia (1), Neurologia (3), Oftalmologia (4), Ortopedia e Traumatologia (7), Otorrinolaringologia (4), Patologia (1), Pediatria (7), Pneumologia (2), Proctologia (1), Psiquiatria (9), Radiologia (8), Reumatologia (1) e Urologia (2).

Para o concurso em âmbito regional as vagas de Medicina para Salvador são: Ginecologia e Obstetrícia (1) e Ortopedia e Traumatologia (1).

Na área de Odontologia há vagas, em âmbito nacional, para Dentística (3), Endodontia (1), Odontopediatria (1), Periodontia (3) e Prótese Dentária (4).

Nas áreas de Apoio à Saúde há vagas, em âmbito nacional, em Enfermagem (4), Farmácia (4), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (1) e Nutrição (1).

Após a aprovação em todas as etapas do Concurso, os alunos realizarão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), na cidade do Rio de Janeiro, com a duração de 39 semanas, após o qual serão promovidos a 1º Tenente.

Informações: www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou (21) 2104-6006.

Fonte: Ascom Marinha do Brasil