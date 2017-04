Abertas inscrições para concurso público da Marinha

Publicado em Terça, 25 Abril 2017 13:29

A Marinha do Brasil abriu inscrições para o Concurso Público para preenchimento de 29 vagas de nível superior, do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha.

As inscrições serão feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br e vão até 29/05/17 e são para candidatos de ambos os sexos, brasileiros natos, com menos de 36 anos de idade em 01/01/18, e que tenham concluído curso superior na área em que se inscrever. O valor da inscrição é de R$ 110,00 e as áreas são: Comunicação Social (2), Direito (4), Educação Física (2), Estatística (2), Informática (6), Meteorologia (2), Oceonografia (2), Pedagogia (3), Psicologia (2), Serviço Social (2) e Segurança do Tráfego Aquaviário (2). Esta última compreende Engenharia Naval e Ciências Náuticas. Todos os candidatos realizarão provas de conhecimentos profissionais e redação e outros exames.

O Curso de Formação de Oficiais é realizado no Rio de Janeiro, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), durante 39 semanas. O candidato cursará como Guarda-Marinha, recebendo remuneração mensal, além de diversos benefícios como alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a aprovação no curso de formação, no final de 2018, o militar será nomeado Primeiro-Tenente, com remuneração em torno de R$10.500,00. A data das provas ainda será definida.

Para mais informações, acessar o site ou ligar: (71) 3507-3825.

Fonte: Ascom Marinha do Brasil