PRF inicia Operação Semana Santa 2017

Publicado em Quinta, 13 Abril 2017 18:50

A Polícia Rodoviária Federal já iniciou, em todo o país, a Operação Semana Santa, que vai de 13/04/17 a 16/04/17, domingo de Páscoa. O objetivo é promover a redução de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais no feriado prolongado. Nesse período, as equipes estarão nos pontos de maior incidência de acidentes, considerados pontos críticos, de acordo com dados estatísticos dos anos de 2014, 2015 e 2016.

O planejamento das ações leva em consideração o comportamento dos motoristas e as características dos acidentes que resultem em vítima fatal ou vítimas feridas gravemente. A análise permitiu a otimização dos recursos humanos e materiais, para auxiliar a fiscalização a coibir ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura fatal de álcool e direção.

Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também está promovendo ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, o condutor é convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas tem aí a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Segundo a PRF, alguns trechos podem ter cerca de 50% de fluxo a mais em relação aos fins de semana normais.

A Bahia vai receber o reforço de policiais Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Tocantins, Alagoas, Roraima e Sergipe.

Resultados anteriores



Na ano passado, a Operação Semana Santa registrou 61 acidentes nas rodovias e estradas federais da Bahia, que resultaram em 64 pessoas feridas e sete mortos. Os números representaram redução nos índices em comparação a 2015.

Fonte: Ascom PRF