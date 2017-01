Incra/BA tem novo superintendente

Publicado em Terça, 10 Janeiro 2017 17:47

O Engenheiro Agrônomo Giuseppe Serra Seca Vieira, assumiu, dia 09/01/17, a superintendência regional do Incra na Bahia. A apresentação do novo gestor aos servidores e colaboradores do Instituto aconteceu na sede da superintendência, em Salvador.

Vieira destaca que pretende fazer um trabalho transparente à frente da regional baiana buscando sempre o diálogo. "Não existe uma gestão que trabalhe só, então somando esforços e parcerias poderemos desenvolver um bom trabalho aqui na Bahia, que é um estado grande e desafiador", frisa o superintendente.

Histórico

Natural de Aracaju (SE) e servidor de carreira do Incra, desde 2008, Giuseppe iniciou sua carreira na Superintendência de Marabá, no estado do Pará, onde conduziu o Serviço e a Divisão de Obtenção de Terras e coordenou a Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (Ates). Ano passado ele atuou novamente como chefe da Divisão de Obtenção de Terras, dessa vez, no Incra de Goiás.

Giuseppe Vieira já dirigiu também as superintendências do Incra do Mato Grosso, entre os anos de 2015 e 2016 e do Sul do Pará, de onde saiu para assumir a regional baiana.

Fonte e foto: Imprensa Incra Bahia