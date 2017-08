Policias Civis assinam requerimento para não trabalhar no Carnaval

Publicado em Sexta, 11 Agosto 2017 14:55



O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc) lançou uma campanha em protesto à aderência à escala do carnaval, segundo eles, imposta pelo Governo do Estado. O movimento teve início em 07/08/17 e já teve a adesão de policias de Porto Seguro, Eunápolis, Ilhéus e Itabuna.

Eles assinaram o “Requerimento de Desistência” da prestação do serviço durante o carnaval baiano de 2018. Segundo o sindicato, a assinatura do documento significa que, além de não aderir à escala do carnaval, questiona os valores pagos pelos dias trabalhados durante a festa momesca, reivindica o decreto de promoção, os reajustes lineares dos anos de 2016 e 2017 e o Projeto de Reestruturação das Carreiras encaminhado pelas entidades da Polícia Civil à SAEB. Segundo a categoria, até o momento, o Governo do Estado não demonstrou disposição em negociar com os servidores.

O Sindpoc informa que vai participar de reuniões e mobilizações em todas as coordenadorias do interior, nas delegacias de Salvador e Região Metropolitana para discutir a possibilidade de não aderência à escala do carnaval. Além disso, estão previstos uma assembleia e um ato político em Salvador, com o objetivo de reunir os policiais civis de todo o Estado. A data ainda será definida.

De acordo com o presidente do sindicato, Marcos Maurício, o requerimento não tem caráter de greve e nem de paralisação. Ele afirma que os policiais manterão os serviços conforme a carga horária normal de 40 horas semanais. “Esse quadro reflete a gestão ruim da Secretaria de Segurança Pública que, atualmente, alega não possuir recursos nem para comprar uma água mineral para as unidades policiais. O Governo do Estado deve rever a forma como administra a Segurança Pública e ter maior sensibilidade com os policiais que diariamente doam suas vidas em defesa da sociedade!”, protesta Maurício.

O carnaval da Bahia está previsto para ser realizado em Caravelas, Prado, Mucuri, Alcobaça, Porto Seguro,Cabral, Belmonte, Canavieiras, Ilhéus,Itacaré, Barra Grande, Morro de São Paulo, Itabuna, Valença, Juazeiro, Salvador e Região Metropolitana. Será protocolado, no final de agosto, o Requerimento de Desistência dos policiais baianos, na sede da Polícia Civil, Praça da Piedade, centro da capital baiana.

Sindicato afirma que vai trabalhar no carnaval

O Sindpoc informa aos associados que vai estar disponível no período de carnaval. A sede da entidade, que fica no Edifício Barão de Cotegipe, na região central da cidade, estará fechada, mas o associado poderá contar com atendimento através do telefone dos diretores de plantão durante os dias de folia. Os policiais são orientados pelo sindicato a não se deslocar de sua cidade sede para outra, sem o pagamento de diárias conforme estabelece o artigo 68 da lei 6.677/94.

Fonte: Ascom Sindpoc