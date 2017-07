ProUni: encerra em 18/07 entrega de documentos para aprovados na lista de espera

Publicado em Terça, 18 Julho 2017 13:30



Alunos aprovados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) tem até 18/07/17 para entregar documentos de comprovação das informações dadas durante a inscrição. A divulgação da lista de espera foi feita em 15/07/17 e pode ser acessada no site da instituição escolhida pelo candidato, onde ele também deverá entregar a documentação. Ele deve comprovar, inclusive, que a renda é compatível com o benefício do ProUni.