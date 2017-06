Greve no judiciário entra no 11º dia

Publicado em Quinta, 29 Junho 2017 15:54



A greve dos servidores do judiciário baiano entra no seu 11º dia. Estão com as atividades paralisadas técnicos e analistas judiciários dos Juizados Especiais (de Pequenas Causas). Nada foi resolvido em 28/06/17, na primeira reunião entre o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj) e os representantes da presidência do Tribunal de Justiça em Salvador (TJ-BA).

Os servidores reivindicam reajuste linear inflacionário de 16% referente aos anos de 2016 e 2017; correção em 6% dos valores na aplicação do plano de cargos e salários; extensão da Vantagem Pessoal de Eficiência (VPE) – antiga GEE - para todos os servidores (por terem sido admitidos a partir de 2011, alguns funcionários não recebem a gratificação que gira em torno de R$ 1.200); pagamento de passivos devidos pelo Tribunal, como a remuneração a servidores quando em substituição de colegas em seus postos de trabalho; mudança nos critérios para concessão de indenização de transporte dos Oficiais de Justiça e reajuste no auxílio alimentação. Segundo Wagner Rocha, delegado sindical na 1ª Vara dos Juizados Especiais em Porto Seguro, o movimento é por tempo indeterminado.

Foto: Niassa Jamena/Sintaj