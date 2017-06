MPF (BA) realiza concurso para estagiários de nível médio e superior

Publicado em Segunda, 19 Junho 2017 13:03



Estão abertas até 03/07/17, as inscrições para o 19º concurso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva de estagiários do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA). As vagas nos cursos de Direito, Jornalismo, Administração, Arquitetura, e Biblioteconomia e de nível médio serão preenchidas na unidade em Salvador e nos municípios de Barreiras, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Jequié, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

O concorrente deverá realizar a confirmação da inscrição feita pela internet nos dias 4, 5 e 6/07/17, comparecendo à sede do MPF em seu município portando: carteira de identidade (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de matrícula atualizado expedido pela instituição de ensino. Para o estudante que concorre na condição de portador de deficiência ou por sistema de cotas para minorias étnico-raciais, além dos documentos já citados, deverá apresentar, respectivamente, o laudo médico ou a declaração constante no edital.

Os candidatos às vagas de nível superior deverão ter, no mínimo, 40% do curso concluído no momento de início do estágio e os estudantes de nível médio, o primeiro ano do Ensino Médio. As provas têm data prevista para o dia 30 de julho.

Confira a distribuição das 19 vagas entre Salvador e unidades do interior:

Salvador: Direito, Comunicação Social/Jornalismo, Administração, Arquitetura, Biblioteconomia e nível médio – neste último, o estágio será no turno vespertino. Cada um dos cursos (e também o nível médio) terá uma vaga e formação de cadastro reserva.

Barreiras: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Campo Formoso: Direito e nível médio (cada um terá uma vaga e formação de cadastro reserva)

Eunápolis: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Feira de Santana: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Guanambi: Direito

Ilhéus: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Irecê: nível médio (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Jequié: Administração e Direito (cada curso terá uma vaga e formação de cadastro reserva)

Paulo Afonso: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Teixeira de Freitas: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Vitória da Conquista: Direito (uma vaga e formação de cadastro reserva)

Confira o edital acessando as páginas do concurso.

Fonte: Ascom MPF(BA)