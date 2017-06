Vigilantes e patrões não entram em acordo e greve continua

Publicado em Terça, 06 Junho 2017 19:59



Já são dez rodadas de negociação em 06/06/17 e ainda não houve acordo entre vigilantes e patrões, levando a greve dos trabalhadores da segurança para 14 dias. Na reunião, intermediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), o patronato ofereceu 3,63% de reajuste retroativo a fevereiro ou 5% a partir de junho. Os vigilantes, que inicialmente brigavam pelo aumento de 7%, reduziram o pedido para 6,44%, mas não aceitaram a proposta.

Durante a reunião, os grevistas se concentraram em frente à sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Corredor da Vitória, em Salvador, e depois da nova rodada de negociação, saíram em passeata e protesto mais uma vez, seguindo até a rua da Independência, em Nazaré, onde fica a sede da categoria.

A greve dos vigilantes tem reflexo em vários serviços no estado da Bahia. Bancos, agências do INSS, estabelecimentos turísticos como os museus, e escolas estão sem funcionar ou funcionando parcialmente. A população reclama dos prejuízos causados por cheques compensados, agências que não estão efetuando depósitos, caixas eletrônicos sem disponibilidade para saques, perícias médicas que estão sendo adiadas e alunos sem segurança nas escolas.

Uma nova rodada de negociação está marcada para 07/06/17, às 14h00, no MPT.

Foto: Divulgação/CUT