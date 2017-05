Sem acordo, vigilantes mantém greve

Publicado em Quarta, 31 Maio 2017 15:25

A greve dos vigilantes entra a sua segunda semana. Mesmo depois da 9ª rodada de negociação realizada pela na sede da DRT (SRTE – Superintendência Regional do Ministério do Trabalho), em Salvador, não houve acordo. Segundo o Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Bahia (Sindvigilantes), os patrões mantém as propostas de reajuste de 1% e a quebra da escala 12/36, que sugere que o vigilante faça horas extras em dias de folga.

Além de não aceitarem a permissão de horas extras na folgas, os grevistas não aceitam a prorrogação de jornadas além da 12 horas. De acordo com o sindicato, quase 1.000 vigilantes acompanharam a reunião diante da DRT. Antes da caminhada até a DRT os 1.000, vigilantes fizeram uma manifestação em frente e dentro do Shopping Iguatemi, levando cartazes de repúdio às propostas patronais.

Está marcada para o dia 01/06/17, às 13h00, uma nova rodada de negociações. Desta vez, convocada pelo Ministério Público do Trabalho, com a presença de patrões e empregados, no Corredor da Vitoria, na capital baiana. Cerca de 32 mil vigilantes, segundo o Sindivigilantes, participam da greve. Eles querem reajuste de 15% no salário, ticket refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% (por posto de trabalho) e piso salarial de R$ 1.500.

Serviços pela metade

Enquanto isso, os serviços de banco e outras instituições como INSS e correios permanecem prejudicados na capital e no interior. Em Porto Seguro, os bancos permanecem fechados para atendimento ao público e já são inúmeros os casos em que não é possível efetivar nem depósitos. O posto do INSS está atendendo apenas os agendamentos anteriores à greve. Segundo a gerência da unidade, os peritos não atendem quando não há vigilante na agência. Quem precisa passar por perícia está tendo que remarcar na agência mesmo.