Termina dia 25/04 consulta pública sobre atuação do MPF/BA

Ocupação de áreas indígenas, má utilização do espaço urbano, invasão de área da União, poluição dos rios e do mar, poluição. Estes são alguns problemas que cidades como Porto Seguro enfrentam à medida que crescem e atraem um público de várias partes do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do Ministério Público Federal da Bahia - MPF/BA chama a população a participar com opiniões sobre várias questões, incluindo crimes ambientais, gerenciamento costeiro, licenciamento ambiental para empreendimentos agrícolas, preservação de bacias hidrográficas e rios federais.

É a consulta pública, disponível até a terça-feira, 25/04/17. Qualquer pessoa poderá discorrer sobre a atuação do órgão inclusive na sua região, em questões. O formulário está disponível no endereço: http://www.mpf.mp.br/ba/consulta-publica-2017.

O público poderá indicar casos em que percebe melhor atuação pelos procuradores ou citar investigações e ações marcantes na defesa do meio ambiente, além de colaborar com sugestões num campo disponível no final do formulário.

Essa é a terceira edição em que a consulta pública é apresentada em ambiente virtual. As edições anteriores foram realizadas em 2013 e 2016. O objetivo é entender como a população percebe a atuação do MPF/BA na defesa do meio ambiente e trazer o público para participação mais ativa nas questões de interesse comum.

